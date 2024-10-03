Путін його може на сніданок зʼїсти: історик оцінив можливості Трампа завершити війну в Україні

Обіцянки, які Дональд Трамп роздає перед виборами, не заслуговують уваги.

Український історик Ярослав Грицак скептично оцінив можливості кандидата в президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні внаслідок переговорів із президентом держави-агресорки Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю DW.

“Путін такого, як Трамп може на сніданок з’їсти. Трамп герой, поки не зустрічається з Путіним. Коли зустрічається з Путіним, цей героїзм зникає дуже швидко”, - зауважив історик.

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За словами Ярослава Грицака, обіцянки, які Дональд Трамп роздає перед виборами, не заслуговують детального обговорення.

“Я б Трапма не брався обговорювати, тому що це неможливо обговорювати”, - заявив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що знає, як закінчити війну в Україні. Так, у травні 2023 року він запевнив, що закінчить війну за 24 години, якщо його оберуть президентом США.

У січні 2024 року Трамп сказав, що в разі його приходу до влади у США він "дуже швидко" закінчить війну, бо "чудово ладнає з Путіним".

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 27 вересня кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити шляхом "справедливої угоди".

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