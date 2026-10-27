Путін з тріском втрачає союзника: розгромна поразка Вучича в Сербії стала шоком для Кремля

Александр Вучич та Путін / © ТСН.ua

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Розгромна поразка Александара Вучича на виборах у Сербії від протестного руху, підтриманого студентами, спричинила хвилю пригнічення в Москві. Росія втратила ще одного важливого партнера в Європі — усього через пів року після того, як посаду втратив її союзник Віктор Орбан в Угорщині.

Про це повідомляє The Japan Times.

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У понеділок Сербія прокинулася в новій епосі після того, як Вучич, який очолював уряд або обіймав посаду президента з 2014 року та був частим гостем у Москві, зазнав поразки, що викликало масові святкування по всій країні.

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Москва розглядала Сербію Вучича як вирішального союзника в Європі та оплот проти політики ЄС. Белград купував значні обсяги газу в «Газпрому» і, попри прагнення приєднатися до Євросоюзу, відмовлявся підтримувати санкції проти РФ за війну в Україні.

У Кремлі намагаються зберегти хорошу міну при поганій грі, заявивши, що беруть до уваги результати виборів, а Вучич переходить в опозицію.

«Що стосується нової політичної сили, яка прийде до влади, ми висловлюємо сподівання, що її дії також будуть спрямовані на подальший розвиток відносин… Але, як відомо, для танго потрібні двоє», — прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков.

Попри те, що представники новообраної партії «Студентський список» запевняють, що не вводитимуть санкцій проти РФ і збережуть військовий нейтралітет, російська еліта та аналітики побоюються швидкого розвороту Белграда в бік Брюсселя.

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«У цьому сенсі угорський прецедент є досить показовим. І Росії немає чого чекати від цього доброго», — підсумував головний редактор журналу «Росія в глобальній політиці» Федір Лук’янов.

Потенційна втрата Сербії на тлі ослаблення впливу РФ на Південному Кавказі та в Центральній Азії вже розцінюється політиками й медіа в Москві як серйозний геополітичний провал Кремля.

Нагадаємо, колишній сербський президент Александар Вучич визнав поразку на дострокових парламентських виборах у Сербії. За його словами, перемогу здобув «Студентський список», сформований на тлі майже дворічних антиурядових протестів. Голосування стало найсерйознішим викликом багаторічному домінуванню Вучича, а явка виборців сягнула рекордного рівня.

Вучич оголосив перегони наприкінці вересня, подавши у відставку з посади президента, щоб ще раз позмагатися за прем’єрське крісло. Втім, за попередніми прогнозами, його список «Александар Вучич — Об’єднана Сербія» здобув трохи менше 39% голосів виборців, водночас «Студентський список» отримав майже 53%. Соціологічні організації та моніторингові компанії оцінюють явку виборців у 67,6% до 19:00, що є найвищим показником з часів розпаду Югославії 1992 року.

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