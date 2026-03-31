Путін забарикадувався в Москві: чому диктатор боїться залишати столицю

Російський диктатор Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін від початку року різко скоротив свою публічну активність. Очільник Кремля фактично забарикадувався у столиці та майже не виїжджає за її межі на тлі падіння власних рейтингів і напруженої геополітичної ситуації.

Про це пише Wirtualna Polska з посиланням на незалежну російську журналістку Фаріду Рустамову.

Чому Путін ховається від росіян

За даними журналістки, у першому кварталі цього року кількість публічних виступів диктатора впала майже на чверть порівняно з аналогічним періодом минулого року. Навіть якщо врахувати заздалегідь записані зустрічі, зниження активності сягає близько 20 відсотків.

Зміни стосуються і пересувань всередині країни. Від січня до березня Путін офіційно залишав Москву лише один раз — для поїздки до Санкт-Петербурга. Для порівняння, рік тому таких регіональних поїздок було три, 2024 року — 13, а 2019-го — вісім. Джерела стверджують, що адміністрація Кремля зараз зосереджена виключно на особистому комфорті президента.

«Путін, безумовно, не вважає, що став менш активним. Він цього просто не помічає», — зазначає джерело, близьке до Кремля.

Страх перед Ізраїлем та інформаційний ГУЛАГ

Експерти пояснюють таку поведінку одразу кількома факторами: віком диктатора, підготовкою до весняно-літнього наступу в Україні та сильною геополітичною напругою. Зокрема, знищення іранського керівництва налякало очільника Кремля, змусивши його ще глибше сховатися у своєму бункері.

Як розповів дипломат та керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, Путіна найбільше вивела з рівноваги заява ізраїльських спецслужб про тотальне спостереження за Тегераном через вуличні камери. Через паніку диктатора у Москві вже тривалий час фіксуються серйозні перебої з мобільним інтернетом, а російська влада будує справжній «інформаційний ГУЛАГ», щоб ізолювати населення від зовнішнього світу.

Тим часом звична тактика дистанціювання від непопулярних рішень дає збій. Диктатор проігнорував протести фермерів під Новосибірськом та скарги на блокування зв’язку, через що останні опитування російського державного центру вивчення громадської думки фіксують найнижчий рівень підтримки Путіна від початку повномасштабного вторгнення.

Також у Росії на тлі війни проти України та внутрішніх проблем знову заговорили про можливий «палацовий переворот» проти Володимира Путіна. Останні події — відключення Інтернету в Москві, перебої в роботі месенджерів і нові обмеження інформації — лише підсилили ці припущення.