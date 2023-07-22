Путін заблокував "зернову угоду": Китай розлючено звернувся до Росії

Китай сподівається, що зацікавлені сторони працюватимуть разом з відповідними агентствами ООН, аби "забезпечити міжнародну продовольчу безпеку".
Китай закликав Росію якнайшвидше відновити "зернову угоду", оскільки експорт зерна дуже впливає на забезпечення продовольчої безпеки у світі.
Про це закликав заступник постійного представника Китаю при Організації Об'єднаних Націй (ООН) Ген Шуан, передає CGTN.
"Чорноморська зернова ініціатива" та меморандум про взаєморозуміння щодо експорту продовольства та добрив з Російської Федерації мають велике значення для забезпечення глобального постачання продовольства та стабілізації світового продовольчого ринку. Їх слід впроваджувати збалансовано, комплексно та ефективно, а законні занепокоєння зацікавлених сторін мають бути розглянути", - цитує видання Шуана.
Він додав, що Китай сподівається, що зацікавлені сторони працюватимуть разом з відповідними агентствами ООН, зміцнюватимуть діалог і консультації, дотримуватимуться принципу взаємної вигоди, шукатимуть збалансоване рішення щодо законних занепокоєнь усіх сторін і якнайшвидше відновлять експорт зерна та добрив з Росії та України, аби "забезпечити міжнародну продовольчу безпеку".
Китайський дипломат наголосив, що ситуація в Україні продовжує загострюватися і важливі об'єкти цивільної інфраструктури зазнають нападів з боку Росії.
"Китай закликає зацікавлені сторони зберігати спокій і виявляти стриманість, суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права, уникати нападів на мирних жителів і цивільну інфраструктуру, а також докласти всіх зусиль для стримування розширення конфлікту і запобігання розгортанню гуманітарної кризи в більших масштабах", - сказано у заяві.
Нагадаємо, у ГУР відповіли, які країни найбільше постраждають через вихід РФ із "зернової угоди".
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