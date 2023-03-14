Путін заговорив про боротьбу "за виживання державності" та пожалівся на Захід: "Водили за ніс"

Путін побідкався, що Захід 8 років "водив Росію за ніс", а він намагався "мирним шляхом вирішити конфлікт на Донбасі".
Російський диктатор Володимир Путін у Бурятії заявив, що зараз РФ бореться "за виживання державності".
Його заяви наводять російські пропагандистські ЗМІ.
"Якщо для Заходу в ситуації з Україною йдеться про покращення геополітичного стану, то для Росії це боротьба за виживання державності. Росіянам необхідно виявити консолідацію суспільства та зібраність, противник це побачить, і тоді буде перемога", - розмріявся Путін.
Окрім цього, президент країни-агресорки побідкався, що Захід 8 років "водив Росію за ніс", а він намагався "мирним шляхом вирішити конфлікт на Донбасі".
"Росія вісім років намагалася умовити західних партнерів вирішити проблеми Донбасу мирним шляхом, а вони обдурювали Москву і водили за носа", - сказав він.
До слова, російський диктатор Володимир Путін 14 березня прибув із візитом до Бурятії. Там він поговорив із робітниками авіаційного заводу про війну в Україні.
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