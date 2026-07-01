"Путін загнаний у кут": колишній очільник Пентагону дав несподівану пораду Трампу

Трампу радять підтримати Україну / © ТСН.ua

Реклама

Колишній міністр оборони США Леон Панетта закликав президента Дональда Трампа стати на бік України, наголосивши, що саме вона має більше шансів здобути перемогу у війні, яку проти неї веде Російська Федерація.

Про це він заявив в ефірі NewsNation, повідомляє The Hill.

За словами ексочільника Пентагону, російський лідер Володимир Путін після ударів українських безпілотників по Москві опинився у складному становищі та фактично не має чіткого розуміння подальших дій.

Реклама

«Зараз цілком очевидно, що Путін загнаний у кут і не зовсім розуміє, що робити. Йому варто було б погодитися на певне перемир’я, однак, знаючи його, він і надалі чинитиме опір, а Росія заплатить за це високу ціну», — заявив Панетта.

Колишній глава оборонного відомства США підкреслив, що найважливішою підтримкою для Києва залишається надання всього необхідного озброєння, яке дозволить Україні посилити тиск на Росію та продемонструє Кремлю безперспективність продовження війни.

Панетта також наголосив на необхідності жорсткої позиції Білого дому щодо російського керівництва, закликавши Дональда Трампа протистояти політиці Кремля.

«Путін не переможе за жодних обставин. Президенту було б мудро підтримати сторону, яка виграє цю війну, а це — Україна», — наголосив колишній міністр оборони США.

Реклама

На його переконання, подальша військова допомога Вашингтона здатна не лише зміцнити обороноздатність України, а й пришвидшити стратегічну поразку Росії у війні, що триває вже четвертий рік.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7 заявив про необхідність посилення тиску на Росію та відзначив прогрес України у війні проти держави-агресорки.

Новини партнерів