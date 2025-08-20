Чи зменшить Росія військовий бюджет 2026 року: у Reuters відповіли

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

З метою підтримки високих витрат на оборону та фінансування війни в Україні російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати. Економіка країни відчуває значне навантаження, попри заяви президента Володимира Путіна про її стабільність.

Про це пише Reuters.

Проблеми економіки

Дефіцит російського бюджету сягнув 4,9 трильйона рублів (близько 61 мільярда доларів). Це відбувається на тлі скорочення доходів від нафти і газу через західні санкції. За словами голови бюджетного комітету верхньої палати парламенту Анатолія Артамонова, Росія має терміново розпочати «фіскальну консолідацію».

Реклама

Від лютого 2022 року витрати на оборону та національну безпеку зросли майже вдвічі, що призвело до інфляції. Наразі вони становлять 17 трильйонів рублів, що є найвищим показником з часів холодної війни і дорівнює 41% від загальних бюджетних витрат. Оборонний сектор став головним двигуном економічного зростання на тлі скорочення цивільного виробництва.

Що чекає на Росію?

Збільшення витрат на оборону. Хоча Путін раніше заявляв про намір скоротити військові витрати, Анатолій Артамонов стверджує, що їх, найімовірніше, доведеться збільшити. Запланований на 2025 рік бюджет передбачає витрати на оборону та безпеку на рівні 8% ВВП.

Скорочення цивільних витрат. За прогнозами, до 2028 року Росії, можливо, доведеться щорічно скорочувати невійськові витрати на 2 трильйони рублів, перенаправляючи ці кошти на оборону. Це, як зазначає Артамонов, означає, що «комфортне життя» найближчими роками буде під загрозою.

Вплив на життя громадян. Витрати на освіту та охорону здоров’я вже почали помітно скорочуватися як частка ВВП. Це підтверджує колишній заступник голови Центрального банку Росії Сергій Алексашенко.

Нагадаємо, на думку експерта, російська економіка має певний запас міцності на цей рік, можливо, ще на наступний, але навряд чи на довший період. Раніше економіку РФ підтримувала військова сфера, натомість цивільний сектор перебував у мінусі й сильно просів. Одним із ключових індикаторів цього стало зниження на 25% обсягів перевезень залізницею.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії продовжує деградувати через війну. За словами Андрія Єрмака, дефіцит російського бюджету вже перевищив річні очікування.

Єрмак назвав нинішній російський бюджет «бульбашкою». За його словами, у липні дефіцит бюджету в Росії становив 13 млрд дол.