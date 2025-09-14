Путін загострює приховану війну проти Заходу — The Telegraph

Путін веде приховану війну проти Заходу / © ТСН.ua

Вторгнення російських безпілотників до Польщі було небезпечною ескалацією з боку Кремля, але це далеко не перший випадок, коли росіяни вчиняють агресію проти члена НАТО.

Про це пише The Telegraph.

У британському виданні нагадали, що після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році російська розвідка з надзвичайною зухвалістю проводила гібридні воєнні операції проти Заходу.

«Вони планували диверсії проти європейських військових об’єктів, оборонних компаній, а також американських військових баз і персоналу в Європі. Росіяни підклали вибухівку на вантажні літаки в Німеччині, що вважається випробуванням змови з метою диверсії літаків, що прямували до Сполучених Штатів та Канади. Москва навіть намагалася вбити Арміна Паппергера, голову німецького виробника зброї Rheinmetall», — перелічили в публікації.

Безпрецедентне вторгнення дронів до Польщі, як вважає авторка статті, може означати, що Кремль наважився випробувати рішучість Заходу. Тому необхідна реакція західних держав, включно із США.

«Вашингтон повинен розсекретити будь-які розвідувальні дані щодо російських намірів, що стояли за атакою безпілотників, а також розвідувальні дані про інші кремлівські змови. І він повинен співпрацювати з союзниками, щоб вислати агентів російської розвідки», — йдеться у статті.

Також у виданні вважають, що Сполучені Штати у координації з союзниками, повинні посилити економічний тиск на Росію, зокрема через вторинні санкції, спрямовані на обмеження доходів держави-агресорки від експорту нафти. Окрім того, Трамп повинен надати Україні якомога більше ракет, щоб вона могла завдати удару у відповідь на атаки Росії.

«Тіньова війна Росії проти Заходу триватиме. І якщо не зустріне рішучої відповіді, зловісний режим Путіна може продовжити ескалацію», — попереджає авторка статті.

Нагадаємо, європейські дипломати вважають тривожним сигналом відмову президента США Дональда Трампа публічно притягнути Москву до відповідальності за інцидент із вторгненням російських дронів до країни НАТО, а також відсутність участі США у його відбитті.