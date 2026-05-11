Путін заговорив про "кінець війни" в Україні: в ISW розкрили справжній задум Кремля

Володимр Путін / © Associated Press

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на параді у Москві 9 травня вдався до чергових маніпуляцій, натякнувши на нібито швидке завершення війни в Україні. Проте за цією риторикою ховається лише бажання заспокоїти внутрішню аудиторію, оскільки Кремль не зрікається своїх загарбницьких цілей.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Путін “грає словами” про війну

Відповідаючи на запитання про західну допомогу Україні в ударах по об’єктах у РФ, диктатор видав туманну фразу: «питання добігає кінця».

Реклама

Російські пропагандистські ресурси миттєво підхопили цей вислів, подаючи його як анонс «швидкого миру». Насправді ж Путін лише повторив набір фейкових виправдань агресії, не надавши жодних доказів того, що Росія готова припинити терор.

Фокус РФ на вбивствах замість переговорів

Аналітики зазначають, що справжні наміри агресора видала заява щодо відсутності техніки на параді. Путін прямо заявив, що хоче дозволити окупаційним військам «зосередитися на остаточній поразці України».

Повідомляється, що виведення техніки з парадів для потреб фронту та акцент на «остаточній поразці» свідчать про те, що Москва досі марить максималістськими цілями — повною ліквідацією української державності.

Також аналітики зауважили, щодо можливих переговорів, російський диктатор залишився вірним своїй імперській манері. Він знову зажадав, щоб будь-яка зустріч із президентом України Володимиром Зеленським відбувалася виключно в Москві, фактично відкинувши можливість переговорів на нейтральних майданчиках.

Реклама

Навіщо це Кремлю?

За висновками ISW, така гра «в миротворця» спрямована на росіян, які дедалі більше потерпають від наслідків понад чотирирічної авантюри Кремля. Оскільки російська ППО не здатна захистити власні території від далекобійних ударів, диктатору доводиться годувати населення ілюзіями про «швидке завершення» конфлікту, який він сам і розпочав.

Парад на 9 травня — останні новини

Нагадаємо, Володимир Путін зробив несподівану заяву про «завершення» війни в Україні після провального параду. Російський диктатор знову пофантазував про перебіг бойових дій.

Раніше аналітики зазначали, що обмежений формат параду 9 травня в Москві продемонстрував втрату Кремлем колишньої впевненості та зростання вразливості режиму.

Також ми писали, що скорочений формат параду на 9 травня на Красній площі у Москві спростовує заяви господаря Кремля про те, що його війна проти України йде добре.

Реклама

До слова, російський опозиціонер Михайло Ходорковський назвав Путіна «глибоко наляканим, старіючим диктатором».

Новини партнерів