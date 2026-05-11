Путін заговорив про кінець війни в Україні: що стоїть за заявою Кремля

Путін і війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Путін зробив несподівану заяву під час заходів до 9 травня, припустивши, що конфлікт в Україні «наближається до завершення». Ці слова стали одним із перших натяків Кремля на можливу зміну риторики щодо війни, яка триває вже понад чотири роки.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Заява пролунала на тлі традиційних військових урочистостей у Москві, де Путін зазвичай демонструє силу та наголошує на продовженні так званої «спеціальної військової операції». Цього разу, однак, він не повторив максималістських тез про досягнення всіх заявлених цілей, зокрема «демілітаризації України» та контролю над Донбасом, які залишаються невиконаними.

Реклама

Аналітики зазначають, що така риторика може бути спробою Кремля зберегти ілюзію можливих переговорів і водночас відреагувати на внутрішній тиск у Росії. Останнім часом у країні посилюються дискусії щодо економічних втрат, тривалості війни та людських ресурсів, які швидко виснажуються.

У матеріалі також зазначається, що російська економіка відчуває дедалі більший тиск, а суспільне невдоволення поступово зростає навіть в умовах жорсткого контролю. Водночас Кремль стикається з нестачею нових військових, що ускладнює продовження інтенсивних бойових дій.

Паралельно Україна, попри дефіцит живої сили, активно використовує безпілотні технології, що дозволяє стримувати просування російських військ на фронті. Це суттєво змінило характер бойових дій та ускладнило досягнення стратегічних цілей Москви.

Окремо зазначається, що зміни в риториці Путіна можуть бути пов’язані і з політичними факторами, зокрема спробами балансувати між елітами та суспільними настроями в Росії, де дедалі частіше лунає втома від війни.

Реклама

Попри це аналітики застерігають, що говорити про реальне наближення миру зарано, адже бойові дії тривають, а позиції сторін залишаються протилежними.

Новини партнерів