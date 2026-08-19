Путін заговорив про повернення військових з війни: що стоїть за заявою

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін заявив, що російська влада має заздалегідь підготуватися до повернення військовослужбовців після завершення війни проти України.

Про це Путін заявив під час брифінгу, повідомляють російські ЗМІ.

Реклама

“Після закінчення СВО багатьох бійців потрібно буде працевлаштувати - готуватися до цього потрібно заздалегідь”, – заявив Путін.

Реклама

Крім того, президент РФ Володимир Путін визнав, що удари українських безпілотників по російських промислових та інфраструктурних об’єктах завдають шкоди економіці Росії, однак назвав наслідки атак «некритичними».

Водночас він заявив, що Кремль і надалі збирається не допускати ситуації, коли погіршення економічного становища в Росії змусить країну відмовитися від максималістських цілей у війні проти України. Путін послідовно відхиляє пропозиції щодо змістовних переговорів про мир.

Новини партнерів