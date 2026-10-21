Путін заговорив про відновлення переговорів щодо України: коли їх можуть провести

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Росія готова відновити тристоронні переговори щодо миру в Україні у 10-х числах листопада. Про це російський диктатор Володимир Путін заявив на зустрічі зі спецпосланцем Стівом Віткоффом.

Про деталі цих переговорів, які відбулися в Санкт-Петербурзі, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передають російські ЗМІ.

Реклама

За його словами, ситуація в Україні стала центральною темою розмови. Ушаков зазначив, що Віткофф назвав рішення Росії позитивним кроком і підкреслив, що готовність до тристоронніх переговорів буде сприйнята Дональдом Трампом із великим задоволенням.

Реклама

На зустрічі Путін традиційно вигадував «перемоги», заявивши про нібито повну ініціативу російських військ на фронті. Окрім цього, він замріяно фантазував про якісь «масштабні» спільні економічні проєкти з США, а через відеозв’язок до цих обговорень приєднався Джаред Кушнер зі своїми коментарями.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Норвегії Володимир Зеленський провів переговори з представниками США щодо закінчення війни. Сторони обговорили гарантії безпеки та подальші кроки, а напрацьовані пропозиції мали передати Росії.

Своєю чергою в РФ заявили, що розглядатимуть пропозиції представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, однак не збираються йти на політичні поступки.

Згодом, Стів Віткофф під час зустрічі з «фюрером» РФ Володимиром Путіним заявив про прогрес у мирних переговорах і про «підґрунтя для припинення вогню».

Реклама

Новини партнерів