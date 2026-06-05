Путін заявив про "захоплення" території у розмірі чотирьох Україн

Володимир Путін / © Getty Images

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Президент РФ Володимир Путін продемонстрував повний відрив від реальності щодо перебігу війни в Україні. Коментуючи масштаби окупації української території, він назвав гігантську цифру, яка відповідає площі чотирьох таких держав як Україна.

На це звернув увагу в дописі у Facebook радник міністра оборони України Сергій Стерненко, опублікувавши фрагмент відео зі спілкування господаря Кремля з представниками іноземних ЗМІ, яке транслювали російські пропагандисти.

Відповідаючи на запитання іноземних журналістів, Путін переконував їх, що російська армія значно просунулася на фронті за останній час.

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«Не буду називати кількість населених пунктів, бо боюся помилитися», — додав водночас кремлівський диктатор.

Однак одразу після цього він вирішив вразити всіх масштабом своїх «завоювань».

За словами Путіна, російська армія нібито взяла під контроль «приблизно 2440 тисяч км²» української території.

Як зауважив радник міністра оборони, загальна площа України становить близько 603,6 тисячі км², що робить озвучені російським президентом цифри математично неможливими.

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Стерненко іронічно відреагував на заяву Путіна, зазначивши, що той «захопив» уже чотири України.

Слова диктатора стали зайвим підтвердженням масштабного перебільшення «успіхів» на фронті, які використовує господар Кремля у публічних виступах.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російський диктатор має викривлене уявлення про «успіхи» своїх військ в Україні, бо йому брешуть про ситуацію на фронті.

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