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Путін заявив про «замороження» переговорів щодо України і висунув нову умову
Путін заявив про «замороження переговорів» та пригрозив Україні новими ударами.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні нібито «фактично заморожений». Водночас він сказав, що Москва не заперечує проти розширення кола учасників переговорів, якщо нові представники зможуть зробити внесок у процес.
Про це Путін заявив під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку.
За словами Путіна, у переговорах мають брати участь фахівці, військові та дипломати. Він також заявив, що Росія нібито прагне припинити війну та встановити тривалий мир.
«Ми хочемо припинити війну та досягти тривалого миру», — заявив Путін.
Нагадаємо, під час пресконференції у Бішкеку очільник РФ Володимир Путін також зробив низку інших заяв щодо війни проти України. Зокрема, підтвердив наказ бити по енергетиціі та заявив про нібито початок вуличних боїв у Добропіллі.
Заяви Путіна про фронт — що відомо
Путін стверджує, що російським військам нібито залишилося 12 км до окружної дороги Сум. Крім того, він заявив про нібито «звільнення» Святогірська на Донеччині.
Окремо Путін назвав безпілотники «серйозним викликом» і заявив, що російська армія нібито справляється з ним, а також істерично відреагував на слова українського президента Зеленського про небезпеку для авіакомпаній РФ.