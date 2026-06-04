Путін прокоментував відносини з Європою / © Getty Images

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Росія не відмовлялася від діалогу з Європою.

Про це заявив очільник РФ Володимир Путін, передають пропагандистські інформаційні агентства 4 червня.

Водночас Путін зазначив, що Москва не може довіряти посередникам, які виступають за «стратегічну поразку» Росії.

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«Россия не может доверять как посредникам людям, которые твердят о необходимости стратегического поражения РФ. Das ist das Problem», — заявив Путін.

Путін оцінив Шредера

Окремо очільник Кремля висловився про колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, заявивши, що той має політичну мужність відстоювати власну позицію.

За словами Путіна, таку рису мають небагато європейських політиків. Він також підкреслив, що Шредера не слід називати «другом Путіна».

«Шредер — не “друг Путіна”, а один із найкращих державних діячів Німеччини», — заявив глава Кремля.

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Путін також додав, що Шредер є «людиною, якій можна довіряти».

Нагадаємо, раніше видання FT розкрило плани Володимира Путіна щодо захоплення Києва та Одеси. Російський диктатор Володимир Путін повністю зосередився на силовому захопленні нових українських територій і хоче ще більше розширити свої ультиматуми одразу після того, як його армія спробує окупувати ключовий регіон — Донбас.

Путін також запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як «європейського переговірника, якому довіряють у РФ».

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