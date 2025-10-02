ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
1 хв

Путін заявив, що на Алясці з Трампом обговорював єдине питання

Нібито єдиною темою обговорення було виключно «українське врегулювання».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Путін заявив, що на Алясці з Трампом обговорював єдине питання

Путін і Трамп на Алясці / © Associated Press

Під час зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом очільник Кремля Володимир Путін обговорював лише Україну.

Про це заявив диктатор 2 жовтня у своєму виступі на Валдайському форумі, передає пропагандистське агентство «ТАСС».

Путін стверджує, що нібито під час переговорів з Трампом у США єдиною темою обговорення було виключно «українське врегулювання».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп поділився подробицями своєї розмови з кремлівським диктатором на Алясці.

За словами Трампа, він прямо вказав Путіну на неефективність його армії та взяв під сумнів військову міць Росії.

Президент США також сказав, що його країна повністю готова до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба.

Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie