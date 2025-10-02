Путін заявив, що на Алясці з Трампом обговорював єдине питання

Путін і Трамп на Алясці / © Associated Press

Під час зустрічі із американським президентом Дональдом Трампом очільник Кремля Володимир Путін обговорював лише Україну.

Про це заявив диктатор 2 жовтня у своєму виступі на Валдайському форумі, передає пропагандистське агентство «ТАСС».

Путін стверджує, що нібито під час переговорів з Трампом у США єдиною темою обговорення було виключно «українське врегулювання».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп поділився подробицями своєї розмови з кремлівським диктатором на Алясці.

За словами Трампа, він прямо вказав Путіну на неефективність його армії та взяв під сумнів військову міць Росії.

Президент США також сказав, що його країна повністю готова до ядерної війни з Росією, якщо виникне така потреба.