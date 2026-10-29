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Путін заявив, що РФ готова до війни з Європою: деталі гучної заяви
Путін знову виступив із войовничою риторикою на адресу Заходу, заявивши, що РФ вже зараз готова до війни з європейськими країнами.
Російський диктатор Володимир Путін пригрозив, що Москва готова до війни з Європою.
Про це диктатор сказав на так званому форумі «Росія — Африка» в Москві, передають російські пропагандистські ЗМІ.
«Багато хто тільки й говорить про те, щоб готуватися до війни до 2030 року. Чи правильно це? Ні! Ми, по-перше, готові», — пригрозив Путін.
Водночас, він одразу примирливо уточнив, що не хоче війни з Європою.
«Але ми жодної війни з Європою не хочемо, а вони, якщо хтось хоче, нехай готуються», — додав диктатор
Путін також закликав «не забувати», що «якщо зайде занадто далеко, то переможців взагалі не буде». Очевидно, диктатор так вкотре налякав, що може застосувати ядерну зброю.
Раніше повідомлялося, що Володимир Путін більшу частину своєї розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії витратив на читання їм лекцій про середньовічну слов’янську історію.