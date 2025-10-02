Путін заявив, що Росія готова до ударів ракетами Tomahawk

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін у своєму пропагандистському виступі перед росіянами запевнив, що протиповітряна оборона держави-агресорки справиться із американськими ракетами Tomahawk.

Про це він заявив на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу «Валдай», яке транслювали державні телеканали Росії.

Господар Кремля втовкмачував у голови наївним росіянам, нібито застосування Україною американських крилатих ракет Tomahawk не змінить хід війни і не завдасть значної шкоди.

Для заспокоєння російського населення Путін згадав про удари ракетами ATACMS, дальність польоту яких, щоправда, в десять разів менша від ракет Tomahawk.

«Були ж ATACMS і що? Так, завдавали певних збитків, але зрештою системи ППО Росії пристосувалися», — запевнив російський президент.

За словами Путіна, російська ППО буде пристосовуватися і до ударів потужнішими американськими ракетами.

«Чи можуть Tomahawk завдати шкоди? Можуть. Але ми їх збиватимемо, будемо вдосконалювати свою систему ППО», — переконував він.

При цьому російський лідер попередив, що застосування Україною американських далекобійних ракет завдасть шкоди відносинам Росії та США, не уточнивши, у чому саме ця шкода виявлятиметься.

«Чи завдасть це шкоди нашим відносинам, в яких намітилося якесь світло в тунелі, наприкінці тунелю? Звісно, завдасть. Ну, а як же? Застосовувати „томагавки“ без прямої участі американських військовослужбовців неможливо. Це означатиме абсолютно новий, якісно новий етап ескалації, у тому числі у відносинах між Росією та Сполученими Штатами», — заявив Путін.

Раніше видання Wall Street Journal повідомило про те, що США розглядають можливість передавання Україні ракет Tomahawk і Barracuda. Втім, остаточне рішення ще не ухвалене.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог підтвердив, що президент України Володимир Зеленський попросив Tomahawk під час зустрічі з Дональдом Трампом. Келлог наголосив, що Tomahawk є «передовою ракетною системою у США» і «ймовірно, однією з наших висококласних систем».

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія «належним чином» відреагує на можливе передавання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.