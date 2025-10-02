ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
2 хв

Путін заявив, що Росія готова до ударів ракетами Tomahawk

Господар Кремля попередив, що можливе застосування Україною американських далекобійних ракет завдасть шкоди відносинам Росії та США.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін у своєму пропагандистському виступі перед росіянами запевнив, що протиповітряна оборона держави-агресорки справиться із американськими ракетами Tomahawk.

Про це він заявив на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу «Валдай», яке транслювали державні телеканали Росії.

Господар Кремля втовкмачував у голови наївним росіянам, нібито застосування Україною американських крилатих ракет Tomahawk не змінить хід війни і не завдасть значної шкоди.

Для заспокоєння російського населення Путін згадав про удари ракетами ATACMS, дальність польоту яких, щоправда, в десять разів менша від ракет Tomahawk.

«Були ж ATACMS і що? Так, завдавали певних збитків, але зрештою системи ППО Росії пристосувалися», — запевнив російський президент.

За словами Путіна, російська ППО буде пристосовуватися і до ударів потужнішими американськими ракетами.

«Чи можуть Tomahawk завдати шкоди? Можуть. Але ми їх збиватимемо, будемо вдосконалювати свою систему ППО», — переконував він.

При цьому російський лідер попередив, що застосування Україною американських далекобійних ракет завдасть шкоди відносинам Росії та США, не уточнивши, у чому саме ця шкода виявлятиметься.

«Чи завдасть це шкоди нашим відносинам, в яких намітилося якесь світло в тунелі, наприкінці тунелю? Звісно, завдасть. Ну, а як же? Застосовувати „томагавки“ без прямої участі американських військовослужбовців неможливо. Це означатиме абсолютно новий, якісно новий етап ескалації, у тому числі у відносинах між Росією та Сполученими Штатами», — заявив Путін.

Раніше видання Wall Street Journal повідомило про те, що США розглядають можливість передавання Україні ракет Tomahawk і Barracuda. Втім, остаточне рішення ще не ухвалене.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог підтвердив, що президент України Володимир Зеленський попросив Tomahawk під час зустрічі з Дональдом Трампом. Келлог наголосив, що Tomahawk є «передовою ракетною системою у США» і «ймовірно, однією з наших висококласних систем».

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія «належним чином» відреагує на можливе передавання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Дата публікації
Кількість переглядів
308
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie