Путін з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді / © Associated Press

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Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія рухається шляхом завершення „українського конфлікту“.

Про це президент РФ сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту ШОС у Бішкеку 31 серпня, передають російські пропагандистські ЗМІ.

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Моді порушив тему України, закликавши вирішувати всі проблеми мирними засобами і рухатися саме в цьому напрямку.

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«Спасибі велике, шановний прем’єр-міністре. Ми цим шляхом і рухаємося», — сказав Путін.

Моді також згадав про очікування від візиту Путіна на вересневий саміт БРІКС у Нью-Делі.

Нагадаємо, 18-й саміт БРІКС відбудеться в Індії 12-13 вересня.

Поки західні ЗМІ повідомляли про очільника КНР на заході. Ймовірно, Сі Цзіньпін вперше за сім років відвідає Індію з великою делегацією.

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Тим часом президент РФ Володимир Путін готується до нової хвилі масштабної ескалації — від оголошення непопулярної мобілізації до спроб влаштувати в Україні зимовий гуманітарний колапс і знову рушити на Київ.

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