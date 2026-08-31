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Путін заявив, що Росія "рухається до завершення" війни — що саме він сказав
Заяву про війну в Україні Путін зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту ШОС у Бішкеку.
Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія рухається шляхом завершення „українського конфлікту“.
Про це президент РФ сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту ШОС у Бішкеку 31 серпня, передають російські пропагандистські ЗМІ.
Моді порушив тему України, закликавши вирішувати всі проблеми мирними засобами і рухатися саме в цьому напрямку.
«Спасибі велике, шановний прем’єр-міністре. Ми цим шляхом і рухаємося», — сказав Путін.
Моді також згадав про очікування від візиту Путіна на вересневий саміт БРІКС у Нью-Делі.
Нагадаємо, 18-й саміт БРІКС відбудеться в Індії 12-13 вересня.
Поки західні ЗМІ повідомляли про очільника КНР на заході. Ймовірно, Сі Цзіньпін вперше за сім років відвідає Індію з великою делегацією.
Тим часом президент РФ Володимир Путін готується до нової хвилі масштабної ескалації — від оголошення непопулярної мобілізації до спроб влаштувати в Україні зимовий гуманітарний колапс і знову рушити на Київ.