ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
788
Час на прочитання
1 хв

Путін заявив, що Росія "рухається до завершення" війни — що саме він сказав

Заяву про війну в Україні Путін зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту ШОС у Бішкеку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Путін заявив, що Росія "рухається до завершення" війни — що саме він сказав

Путін з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді / © Associated Press

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія рухається шляхом завершення „українського конфлікту“.

Про це президент РФ сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту ШОС у Бішкеку 31 серпня, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Моді порушив тему України, закликавши вирішувати всі проблеми мирними засобами і рухатися саме в цьому напрямку.

«Спасибі велике, шановний прем’єр-міністре. Ми цим шляхом і рухаємося», — сказав Путін.

Моді також згадав про очікування від візиту Путіна на вересневий саміт БРІКС у Нью-Делі.

Нагадаємо, 18-й саміт БРІКС відбудеться в Індії 12-13 вересня.

Поки західні ЗМІ повідомляли про очільника КНР на заході. Ймовірно, Сі Цзіньпін вперше за сім років відвідає Індію з великою делегацією.

Тим часом президент РФ Володимир Путін готується до нової хвилі масштабної ескалації — від оголошення непопулярної мобілізації до спроб влаштувати в Україні зимовий гуманітарний колапс і знову рушити на Київ.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie