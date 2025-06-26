Путін заявив, що війна Ірану та Ізраїлю вже "у минулому", відмовивши Тегерану в ППО

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Президент РФ Володимир Путін заявив, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном уже можна вважати завершеним.

Про це він сказав у своєму виступі на пленарній сесії Євразійського економічного форуму в Мінську.

«Ситуація на Близькому Сході заспокоюється. Конфлікт між Ізраїлем та Іраном теж, слава Богу, вважатимемо, в минулому», — цитують заяву господаря Кремля російські пропагандисти.

Водночас Путін додав, що закінчення конфлікту, на його думку, відкриває нові перспективи розвитку співробітництва країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) з державами регіону, включно з Іраном.

Він також нагадав, що з Тегераном укладено угоду про зону вільної торгівлі, яка набула чинності у травні.

Заява Путіна про завершення конфлікту на Близькому Сході пролунала буквально через кілька днів після візиту до Москви міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, який звернувся до Кремля з проханням надати нові системи протиповітряної оборони.

За інформацією джерел The Wall Street Journal, 23 червня на зустрічі в Москві Аббас Аракчі просив Росію допомогти з постачанням систем ППО та посприяти відновленню обладнання для іранської ядерної енергетики.

Напередодні, 25 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем вичерпався.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своєму відеозверненні заявив, що його країна «розгромила» Ізраїль і дала «гучного ляпаса Америці».

Ще 24 червня в Ірані почали святкувати «перемогу» над Ізраїлем.