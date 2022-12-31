Путін закінчує 2022 рік ганебними втратами та провалами – Newsweek

Російський диктатор вперше за 10 років скасував свою щорічну пресконференцію в кінці року.

Плани президента Росії Володимира Путіна на 2022 рік пішли не так, як він очікував, і рік закінчився ще більшими невдачами для диктатора. Одним із прикладів провалу Путіна є саміт Організації Договору про колективну безпеку наприкінці листопада, на якому зібралися шість колишніх радянських республік. Вірменія виступила приймаючою стороною зустрічі, і прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян відкрито відмовився підписати декларацію саміту. Пашинян навіть відійшов від Путіна під час групового фото лідерів ОДКБ.

Про це пише Newsweek.

Цей потенційний розрив із союзниками виникає, оскільки, як повідомляється, все більше людей у Росії ставлять під сумнів війну проти України.

Як пише видання, коли Путін розпочав вторгнення наприкінці лютого, аналітики очікували, що його сили забезпечать швидку перемогу, однак за допомогою поставок від союзників Україна здивувала Росію своєю армією і завдала Путіну численних поразок на полі бою.

Коли рік наближався до кінця, Путін дав ще одну потенційну ознаку того, наскільки погано йде війна для Росії, коли він скасував свою щорічну пресконференцію наприкінці року. Скасування заходу – вперше за 10 років – призвело до припущень, що лідер не хоче відповідати на запитання журналістів про Україну та війну.

Російський президент Путін "здається більш ізольованим, ніж будь-коли", оскільки багато представників російської еліти незадоволені напрямком війни. Подейкують, що еліта розділилася на тих, хто підтримує ескалацію проти України, і тих, хто вважає за краще, щоб Путін припинив напад.

Хоча Путін все ще користується підтримкою Білорусі та Ірану, інші лідери, які традиційно співпрацюють з Росією, висловлюють своє невдоволення війною.

Наступним тривожним моментом для Путіна ЗМІ називають той факт, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав статтю для російської газети "Коммерсантъ", в якій закликав до припинення воєн. Моді особливо критикував боротьбу за "території чи ресурси".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін також заявив, що у нього є "питання і побоювання" з приводу війни.

"Китаю ця війна не подобається. Я думаю, що є багато способів, якими вона підриває економічні плани Китаю... Путін не знає, як виграти війну, але він точно знає, як зберегти контроль в Москві" - заявив Майкл Кіммейдж, професор історії Католицького Університету Америки і колишній член відділу політичного планування держсекретаря.

Путін та війна проти України

Як пише видання The Washington Post, диктатор Володимир Путін підійшов до 23-ї річниці свого режиму у максимальній зовнішній і внутрішній ізоляції. Сталася вона на тлі краху після десяти місяців війни проти України.

Російський політолог Аббас Галлямов підтверджує інформацію західних медіа про те, що диктатору РФ Володимиру Путіну не надають справді правдивого зведення про ситуацію на фронтах. Мовляв, це стало результатом його власної поведінки.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко говорить, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін зацікавлені у розміщенні тактичної ядерної зброї на території країни-сателіта РФ.

А російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що США дали зрозуміти президентові Росії Володимиру Путіну, що він може бути фізично ліквідований у разі рішення застосувати ядерну зброю у війні з Україною.

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