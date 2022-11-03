Путін закликає створити конкурентну військову промисловість: ISW пояснили чому це відірване від реалій

Заклики російського президента-диктатора Володимира Путіна щодо створення конкурентоспроможної військової промисловість далекі від реальності.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що очільник Кремля напередодні 2 листопада під час засідання координаційної ради збройних сил наголив на важливості "забезпечити активну конкуренцію між російськими виробниками військової зброї". Втім, ці заклики відірвані від реалій. Адже це десонує із нещодавніми повідомленнями про те, що Росія закупила системи озброєнь в Ірану та Північної Кореї для підтримки війни в Україні.

Аналітики наголошують, що Москва вела переговори про постачання зброї з Іраном і Північною Кореєю, бо значно виснажилася у розпочатій в Україніі війні. Йдеться про проблеми із запасами боєприпасів, що виникли у результаті авіаційних, ракетних і артилерійських ударів. Втім, РФ може легко поповнити їх.

"Залежність Росії від ізольованих та жорстко санкціонованих держав щодо критичних систем озброєнь не відповідає вимозі Путіна, щоб російська військова промисловість стала висококонкурентною та задовольняла потреби російських збройних сил у будь-який короткий період часу", - йдеться у повідомленні ISW.

Як повідомлялося, російська влада уже стикається з труднощами щодо виплат військовим, які їм обіцяли за мобілзацію. Проблеми посилюють соціальну напругу в російському суспільстві, наголошують аналітики ISW. Зазнаається, що Кремлю потрібно шукати гроші та продовжувати платити те, що він пообіцяв, щоб підтримувати контроль над суспільством і деяку схожість на моральний дух серед мобілізованих росіян.

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