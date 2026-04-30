Світ
532
2 хв

Путін закликав росіян брати приклад з Чечні

Російський диктатор похвалив Рамзана Кадирова за високий рівень народжуваності в Чеченській республіці.

Рамзан Кадиров і Володимир Путін / © Associated Press

Стривожений демографічною катастрофою в Російській Федерації, президент Росії Володимир Путін закликав росіян брати приклад з Чечні.

Про це він заявив на зустрічі з главою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим, передає The Moscow Times.

«Народжуваність дуже хороша в республіці, це добре. Багато інших республік і суб’єктів Федерації мають брати приклад із Чечні», — сказав Путін, не уточнивши, які саме методи чи звичаї повинні перейняти у чеченців росіяни з інших регіонів держави-агресорки.

Однак він наголосив, що «якби всі мали такий рівень народжуваності», в РФ не існувало б «демографічних проблем і викликів».

За даними Росстату, сумарний коефіцієнт народжуваності (СКР), що відображає середню кількість дітей на одну жінку дітородного віку, за підсумками 2025 року знизився в Росії до мінімуму від 1990-х і становить всього 1,374.

При цьому в Чечні показник був майже вдвічі вищим і став рекордним серед російських регіонів — 2,596.

Народжуваність у Росії продовжує падати 11-й рік поспіль, незважаючи на нацпроект «Демографія» вартістю 4 трлн руб. За даними Росстату, кількість народжених дітей у Росії 2024 року впала до рекордного мінімуму від 1999 року. Після цього відомство перестало публікувати статистику народжуваності.

За розрахунками демографа Олексія Ракші, 2025 року в Росії народилося мінімальна кількість дітей за останні 200 років — 1,178 млн. У першому кварталі 2026-го на світ з’явилися 271 тисяч немовлят, що на 6% менше, ніж роком раніше.

Раніше Путін неодноразово закликав росіян підняти народжуваність, повернувшись до традицій багатодітності Стародавньої Русі та заводити по 8 дітей.

Нагадаємо, за інформацією Служби зовнішньої розвідки України, демографічна ситуація в Росії продовжує стрімко погіршуватися. Частка населення віком до 35 років скоротилася з 55% 1990 року до близько 40% 2025-го. Після 2020 року темпи цього скорочення суттєво зросли, що створює довгострокові ризики для економіки, ринку праці та соціальної стабільності країни.

