Економіка РФ / © ТСН

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Масштабне вторгнення в Україну завдає нищівного удару по державних фінансах РФ. Щоб покрити астрономічні витрати на армію та утримати свій режим, Володимир Путін змушений витискати максимум з економіки, яка дедалі більше перетворюється на воєнну.

Водночас цивільні потреби країни та добробут громадян відсунуті на задній план, повідомляє видання The Independent.

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До проєкту державного бюджету Росії на 2027–2029 роки додається ціла низка нових податкових вилучень. Якщо минулого року Кремль діяв віялово — підвищував ПДВ та залучав до його сплати малий бізнес, то цього разу цільовий удар заздалегідь розрахований на нові категорії: гірничодобувні компанії та заможніших громадян, які мають доходи від інвестицій, продажу нерухомості й банківських депозитів.

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Дефіцит роздувається через воєнні апетити

Головна причина нишпорення по кишенях — бюджетний дефіцит, який сильно випередив прогнози. Щедрі воєнні видатки зіткнулися з млявим економічним зростанням, санкціями, захмарними відсотковими ставками для невійськового бізнесу, дефіцитом робочих рук та результативними ударами українських дронів по російських НПЗ і нафтових терміналах.

За даними KSE (Київської школи економіки), дефіцит російського бюджету станом на серпень сягнув 5,8 трлн рублів ($72 млрд) — це майже на 50% більше, ніж торік, і вже перевищує навіть скоригований плановий показник.

Нові побори: від видобутку золота до закордонних посилок

Серед нових ініціатив уряду РФ:

Податок на надприбуток (20–30%) для гірничодобувного сектору (видобуток залізної руди, нікелю, золота).

Підвищення ставок податку (до 13–22%) на доходи від відсотків по вкладах, дивідендів та продажу майна.

Введення ПДВ у розмірі 22% та додаткового збору на закордонні товари вартістю до 200 євро, куплені в інтернет-магазинах.

35% податку на дивіденди, які виплачуються на спецрахунки інвесторам із «недружніх країн».

Окрім офіційних податків, росіян та іноземний бізнес грабують «вручну». Нещодавно російську дочірню компанію німецького ритейлера Metro фактично відібрали під «тимчасове управління» та примусово вилучили 1 мільярд рублів ($12 млн) на так званий фонд допомоги армії РФ «Все для перемоги» — на закупівлю засобів зв’язку, дронів та авто для окупантів. У німецькій штаб-квартирі Metro від цієї «пожертви» відкрестилися.

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Економіка на голці воєнних видатків

Аналітики зазначають: РФ поки не загрожує негайний фінансовий крах, але мова йде про довгострокове зубожіння населення та деградацію економіки.

«Бюджет перейшов у фазу, коли він першочергово фінансує армію та військову операцію, — пояснює Кріс Віфер, керівник консалтингової компанії Macro-Advisory. — Позитивне зростання показують лише пов’язані з оборонкою галузі, тоді як решта економіки ледь виживає або взагалі занепадає».

Подушка безпеки Кремля швидко тане. Ліквідні активи Фонду національного добробуту (юані та золото) скоротилися всього до 1,7% ВВП. Запозичення всередині країни ускладнені, а закордонні ринки капіталу закриті через санкції. Як підсумовують фахівці KSE, крихка фінансова стабільність РФ може миттєво завалитися в разі будь-якого зовнішнього шоку — наприклад, падіння світових цін на нафту.

Раніше ми писали про те, що війна спустошує бюджет Росії: витрати Кремля злетіли на 14,5%, а дефіцит майже подвоївся. Зростання витрат на війну проти України та скорочення доходів посилюють бюджетний дефіцит, який уже становить 5,19 трлн рублів.

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