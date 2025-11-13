Путін залякує Європу — Зеленський пояснив, навіщо диктатор РФ провокує НАТО

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав кампанію залякування Європейського Союзу. За його словами, нещодавні провокації з безпілотниками та винищувачами в повітряному просторі НАТО мали на меті вплинути на союзників України.

Про це він розповів Bloomberg.

"Я думаю, він їх налякав — це була його мета, і він її досяг. Це було психологічне залякування, поза сумнівом", — сказав Зеленський.

Президент додав, що такі дії Кремля призвели до того, що деякі лідери європейських країн стали обережніше ставитися до передачі систем ППО Україні.

Водночас Зеленський наголосив, що Росія повинна заплатити за війну, яку розв’язала проти України. Він зазначив, що кошти із заморожених російських активів мають бути використані для посилення української оборони.

"Росія має заплатити за цю війну", — заявив Зеленський. — "Гроші із заморожених активів допоможуть Україні закупити більше систем ППО у США та Європі, а також профінансувати виробництво безпілотників для ударів по російських цілях".

Зеленський припустив, що президент США Дональд Трамп міг би надіслати “добрий сигнал” європейським лідерам, скориставшись замороженими російськими активами у США:

"Трамп має п'ять мільярдів активів, можливо, він вирішить витратити ці гроші — це допоможе", — зазначив український лідер.

За словами Зеленського, попередні дії США, зокрема енергетичні санкції, вже спонукали європейських партнерів ухвалювати важливі рішення, і така співпраця має тривати.

Ми раніше інформували, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують наполягати на дипломатичному шляху вирішення конфлікту в Україні, закликаючи Росію до прямих переговорів.