"Путіне, залиш Україну в спокої": прем'єр Іспанії звернувся до диктатора під час 68-ї Парламентської асамблеї НАТО

Альянс попереджає, що війна буде довгою і результатом переговорів не може стати тріумф "жорстокого застосування сили".

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 21 листопада надіслав "резонансне послання" президенту Росії Володимиру Путіну на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Атлантичного альянсу, що триває в Мадриді.

Про це пише El Pais.

"Залиште Україну в спокої. Поки ця абсурдна війна не закінчиться, країни-союзниці залишатимуться єдиними разом з українським урядом, що захищає демократію, суверенітет і територіальну цілісність своєї країни", — попередив очільник виконавчої влади Іспанії.

Санчес запевнив, що НАТО зміцнилося "перед обличчям дурних розрахунків" російського президента, і високо оцінив "швидкість, рішучість і розум", з якими Альянс відреагував на вторгнення.

Водночас він закликав зберігати "твердість, єдність і поміркованість", уникаючи ескалації конфлікту. Як приклад, він навів реакцію союзників на "випадкове влучання ракети" на територію Польщі, сказавши, що це була атака Росії, як стверджувала Україна.

"Стримування не можна плутати з пасивністю", — додав Педро Санчес.

Він попередив, що воєнні злочини не можуть залишатися безкарними, нагадавши, що Іспанія вже направила групу поліцейських до України для співпраці з її судовими органами.

Санчес також оцінив внесок Іспанії в оборону України через фонд Європейського Союзу для фінансування закупівлі зброї майже в 270 млн євро. Він оголосив, що тренувальний центр української армії в Толедо буде повністю запущений до кінця листопада 2022 року (з можливістю навчання 400 солдатів кожні два місяці) і високо оцінив солідарну реакцію іспанського суспільства, нагадавши, що понад 135 тис. українських біженців перебувають в Іспанії.

Нагадаємо, російський солдат, який дезертирував із військової частини, що перебувала в Бучі, прилетів до Барселони.

Раніше співробітник ПВК "Вагнер" та працівниця ФСБ РФ прилетіли до Франції, попросили там про політичний притулок і тепер дають свідчення щодо воєнних злочинів РФ.

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