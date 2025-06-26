- Дата публікації
Путін жаліється, що Захід "пограбував" Росію
Володимир Путін поскаржився на рішення Великої Британії передати доходи від конфіскованих російських активів на забезпечення України.
Володимир Путін назвав дії Заходу щодо російських золотовалютних резервів навіть не крадіжкою, а пограбуванням.
Про це він заявив на Євразійському економічному форумі, повідомляють пропагандиські ЗМІ.
Як відомо, британський уряд надасть Україні 350 зенітних ракет ASRAAM, профінансувавши їх за рахунок 70 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманих від відсотків за конфіскованими російськими активами.
Кір Стармер, перебуваючи в Гаазі, заявив, що саме Росія, а не Україна повинна заплатити ціну за «варварську та незаконну війну Путіна».
«Тому буде правильно, якщо ми направимо доходи від конфіскованих російських активів на забезпечення України необхідною їй протиповітряною обороною», — наголосив він.