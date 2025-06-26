Путін скаржиться, що Захід «пограбував» Росію / © Getty Images

Володимир Путін назвав дії Заходу щодо російських золотовалютних резервів навіть не крадіжкою, а пограбуванням.

Про це він заявив на Євразійському економічному форумі, повідомляють пропагандиські ЗМІ.

Як відомо, британський уряд надасть Україні 350 зенітних ракет ASRAAM, профінансувавши їх за рахунок 70 мільйонів фунтів стерлінгів, отриманих від відсотків за конфіскованими російськими активами.

Кір Стармер, перебуваючи в Гаазі, заявив, що саме Росія, а не Україна повинна заплатити ціну за «варварську та незаконну війну Путіна».

«Тому буде правильно, якщо ми направимо доходи від конфіскованих російських активів на забезпечення України необхідною їй протиповітряною обороною», — наголосив він.