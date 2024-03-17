Путін залякує, проте сам боїться війни з НАТО: в Європі пояснили, навіщо диктатор "сіє страх" на Заході

Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила, що очільник Кремля Володимир Путін боїться війни з НАТО, хоча і намагається залякати західні суспільства. Так він прагне стримати їхні дії.

Про це вона сказала в інтерв’ю BBC.

За її словами, хоча Путін добре вміє "сіяти страх", погрожуючи ядерною війною вже тривалий час, це лише слова.

"Йому дуже добре вдається сіяти страх у наших суспільствах. Він слухає, чого ми боїмося, і якщо ми боїмося ядерної війни, то він посилює ці страхи. Після цього наша громадськість хоче стриматися в своїх діях", – сказала Каллас.

Прем’єрка Естонії вважає, що це своєрідна пастка самостримування, бо "якщо ми боїмося, то ми починаємо стримувати себе, а це саме те, чого прагне Путін".

"Ми теж маємо задуматися над тим, чого боїться Путін. А він насправді боїться війни з НАТО. Він не хоче цього. Звісно, ми теж цього не хочемо", – додала вона.

Нагадаємо, Кая Калласраніше не стала гарантувати, що армія її країни не будуть направлені до України. Мовляв, ухвалення цього рішення не в її компетенції.

Тим часом Литва підтримала відправлення своїх військ до України. Лідер країни Ґітанас Науседа закликав Захід припинити "малювати червоні лінії".

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