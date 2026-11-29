Путін та Сталін / © ТСН.ua

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Величезні людські втрати у війні проти України сприяють відновленню в Росії методів управління, характерних для сталінської доби.

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

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Він пояснив, що за часів Микити Хрущова та Леоніда Брежнєва радянська влада застосовувала менш жорсткі методи контролю над суспільством. Однією з причин було те, що тодішній СРСР не брав участі у війнах із настільки масштабними людськими втратами.

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Натомість нинішня війна проти України змушує Кремль повертатися до жорстокіших механізмів управління населенням.

«Сталінізація відбувається тому, що знову людське м’ясо відправляється на догоду цьому мотлоху. Ця людська жертва буквально оживлює тиранію в Росії», — зазначив Портников.

Одним із головних проявів цього процесу журналіст вважає прагнення російської влади до абсолютної пропагандистської одноманітності. Кремль намагається зробити так, щоб телебачення та інші засоби масової інформації поширювали виключно офіційну позицію. Будь-які альтернативні думки, сумніви чи критика дедалі частіше розцінюються як ворожість до держави.

Ще однією характерною ознакою повернення до сталінських практик Портников назвав посилення переслідувань за активність у соціальних мережах. Йдеться про покарання за висловлювання, поширення публікацій і навіть незначну фінансову підтримку.

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Журналіст звернув увагу, що сучасні покарання в Росії за подібні дії можуть бути суворішими, ніж у період брежнєвського СРСР. Тоді за антирадянські висловлювання людину могли запросити на профілактичну бесіду, погрожувати звільненням або застосуванням інших обмежень.

Окремою ознакою сталінської моделі управління Портников вважає звичку влади шукати винних у проблемах замість того, щоб з’ясовувати їхні справжні причини та виправляти системні недоліки.

Як приклад він навів затримання російських посадовців після невдач у роботі протиповітряної оборони. Замість об’єктивного аналізу проблем у системі ППО російська влада обирає конкретних керівників, яких робить відповідальними за провали.

«Путін ні в чому ніколи не винний», — наголосив Портников, характеризуючи принципи функціонування російської системи влади.

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За словами журналіста, відповідальність за помилки та невдачі режиму покладають на підлеглих, тоді як найвище керівництво залишається недоторканним і не піддається критиці.

Подібний механізм, на думку Портникова, проявляється також у тому, як у Росії переписують історію. Він згадав шкільний урок в одному з російських навчальних закладів, під час якого учням пропонували визначити як неправдиве твердження про причетність Сталіна до репресій 1937 року.

Натомість відповідальність за масові переслідування намагалися перекласти на тодішнього керівника НКВС Миколу Єжова. Таким чином у свідомості дітей формують уявлення про Сталіна як керівника, який нібито не відповідав за злочини створеної ним системи.

Також журналіст звернув увагу на поведінку представників російського культурного середовища, які намагаються продемонструвати максимальну відданість чинній владі.

За його словами, митці нерідко самостійно відтворюють вигідні Кремлю ідеологічні наративи та образи, навіть не отримуючи прямих вказівок від керівництва. Вони намагаються передбачити бажання Путіна та змагаються між собою у вихвалянні сталінської спадщини.

Раніше повідомлялося, що російська влада продовжує зачищати політичне поле від опонентів, які виступають проти війни в Україні.

Ми раніше інформували, що Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майно громадян РФ, що виїхали за межі країни-агресорки, за дії, нібито спрямовані «проти інтересів Російської Федерації».

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