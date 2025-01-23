Путін занепокоєний станом економіки РФ, а еліти говорять про завершення війни - Reuters

Розчарування диктатора стало очевидним на його зустрічі у Кремлі з лідерами бізнесу ввечері, 16 грудня.

Президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни з Україною та обіцяє нові санкції проти РФ. Це викликає стурбованість у Володимира Путіна.

Про це пише видання Reuters.

За словами анонімних співрозмовників Reuters, розчарування Володимира Путіна стало очевидним на його зустрічі у Кремлі з лідерами бізнесу 16 грудня. Там він нібито вишпетив низку чиновників, відповідальних за ухвалення рішень в економічній сфері. Російський президент був явно незадоволений, дізнавшись про скорочення приватних інвестицій через вартість кредитів. З отриманих відомостей агентство також дійшло висновку, що глави Центробанку Ельвіри Набіулліної на згаданій грудневій нараді у Кремлі не було.

За даними одного з джерел, знайомих із позицією Кремля, Путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з Кримом, і ослабленням української армії.

За словами джерела, Путін також усвідомлює, який тиск війна чинить на економіку, згадавши "дійсно великі проблеми", як-от вплив високих відсоткових ставок на невійськові підприємства і промисловість.

Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму в 6,3% ВВП цього року, що становить третину бюджетних витрат. Витрати були інфляційними. Поряд з нестачею робочої сили у воєнний час, це призвело до зростання заробітної платні.

Нагадаємо, Трамп вимагає від Путіна укласти угоду і зупинити "дурну війну". Якщо США і Росія не домовляться найближчим часом, американський президент обіцяє підвищити податки, мита і рівень санкцій на все, що Росія продає в США та інші країни, які беруть участь у процесі.

Економіка Росії тримає удар

Російська економіка накопичила запас потужності для ведення бойових дій. Західні розвідоргани підрахували, що економічний стан РФ дає змогу вести війну в Україні щонайменше два роки. Джерела британської газети The Telegraph розповіли, що наразі Москва витрачає 40% російського ВВП на війну, набагато більше, ніж відрахування на охорону здоров'я та освіту.

Повний масштаб переходу Росії на військові рейки невідомий, Кремль тримає всі показники в секреті. Дані про оборонну промисловість недоступні, а російські пропагандисти завищують можливості. Міноборони РФ заявляло про виробництво 2023 року 1530 танків і 2518 броньованих машин. Російські чиновники звітували також про виробництво танків на 560%, а БТР — на 350%.

Крім цього, Москва хоче вийти на показник 2 мільйони артилерійських снарядів на рік, не враховуючи боєприпасів, які просять у Північної Кореї та потенційно в Ірану.

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