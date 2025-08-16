Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

На саміті з президентом США Дональдом Трампом російський президент Володимир Путін погодився обговорити гарантії безпеки України після війни, запропонувавши Китай як одного з можливих гарантів.

Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовника видання, президент держави-агресорки натякнув, що виступатиме проти сил безпеки в Україні, які складатимуться з військ НАТО.

Як відомо, Україна та її європейські партнери обговорюють ідею створення «коаліції охочих», яка б стояла на захисті України, щоб запобігти майбутньому вторгненню Росії.

Видання наводить слова неназваного українського чиновника, який стверджує, що Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України під час телефонної розмови після саміту, і додав, що це питання не обговорювалося детально.

Повідомляється, що американський президент зазначив, що це не буде місія НАТО, але Україна сподівається, що США візьмуть у ній певну участь. Чиновник сказав, що це питання буде обговорено додатково під час візиту Зеленського до Білого дому.

Раніше видання CNN повідомило, що президент США Дональд Трамп обговорив з європейськими партнерами можливість надання Україні гарантій безпеки за підтримки США та Європи у разі досягнення мирної угоди.

За інформацією Politico, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тривалий мир в Україні повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки, які невдовзі будуть обговорюватися зі США та державами, що входять до так званої коаліції охочих.