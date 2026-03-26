Президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Президент РФ Володимир Путін провів закриту зустріч із олігархами після з’їзду Російського союзу промисловців та підприємців — найбільшого в державі-агресорці бізнес-об’єднання з мільярдерами зі списку Forbes у складі правління.

Про головну тему розмови на цій зустрічі повідомляє The Bell з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання стверджують, що Путін у своїй розмові з найбагатшими людьми Росії заявив, що війна триватиме до виходу на «кордони Донбасу» і запропонував зробити «добровільні внески» до бюджету, маючи на увазі військові витрати.

За словами одного зі співрозмовників The Bell, ідея «потрясти бізнес у важкий для країни час» належить голові «Роснефти» Ігорю Сечину, який напередодні виклав її у листі Володимиру Путіну.

Деякі бізнесмени відгукнулися на прохання просто на зустрічі. Зокрема, власник золотовидобувної компанії «Полюс», один з найбагатших людей Росії Сулейман Керімов пообіцяв внести 100 млрд рублів.

Ідею підтримав ще як мінімум один великий бізнесмен, який був присутній на зустрічі, правда, суму свого внеску він не назвав.

Як повідомляє пресслужба Кремля, президент держави-агресорки на відкритій частині зустрічі з власниками великого бізнесу закликав їх не піддаватися спокусі «проїсти» додаткові експортні доходи, які виникли внаслідок зростання цін на сировину.

«Зараз, коли зростають котирування нашого традиційного експорту, але й ринки „лихоманить“, може з’явитися спокуса скористатися ситуацією, отримати кон’юнктурні доходи і, як то кажуть, їх „проїсти“, пустити на дивіденди або, що стосується вже держави, роздмухати бюджетні витрати», — сказав у промові Путін.

Він закликав російських мільярдерів «зберігати розсудливість» і виявляти «помірний консерватизм» як у корпоративних, так і державних фінансах.

Війна в Ірані підняла ціни на нафту і принесла Росії рекордний сировинний виторг від квітня 2022 року: минулого тижня на нафтовому експорті економіка держави-агресорки заробила $2,458 млрд — на 120% більше, ніж на тижні до початку американсько-ізраїльських ударів.

Нагадаємо, провідні нафтові корпорації Китаю розглядають можливість відновлення масштабних закупівель російської нафти. Це стало можливим після рішення США тимчасово послабити санкції щодо заблокованої в морі сировини. Такий крок дозволить Росії надалі фінансувати війну проти України.