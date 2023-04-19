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Путін і піонери — диктатор попросив змінити назву дитячої організації

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
209
Час на прочитання
2 хв
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Путін і піонери — диктатор попросив змінити назву дитячої організації

Фото: Associated Press

Диктатор "попросив подумати" чиновницю та змінити назву організації дітей та молоді "Рух перших".

Очільник Кремля Володимир Путін під час доповіді віцепрем'єрки Голікової зупинив її та попросив уточнити назву дитячої організації, про яку йшлося. Йому не сподобалася назва організації дітей та молоді "Рух перших", тож він запропонував варіант "Піонери".

Про це йшлося у російському телеграм-каналі "Холод".

"Перші це що таке? Це піонери, так?" — запитав Путін Голікову.

Вона відповіла, що "по-старому" рух можна назвати і так.

"По-старому, по-новому, як було, так і є, від цього нікуди не подітися. Цей термін, ця назва на відміну від комсомолу — комуністична спілка молоді — позбавлена якогось ідеологічного забарвлення. Подумайте над цим, будь ласка, добре?" — сказав Путін.

Голікова нагадала, що назву "Рух перших" діти обрали самі.

"Добре, добре, я знаю про це, але коли ми зараз це використовуємо, треба просто подумати і з хлопцями порадитися, добре?" - наполіг Путін.

Голікова погодилася.

Нагадаємо, ще 2022-го диктатор Путін погодився очолити наглядову раду російського руху дітей та молоді. Він вважає, що така робота "піде на користь йому та його колегам".

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Дата публікації
Перегляди
209
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