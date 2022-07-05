Путін запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Росії, але той відмовив очільнику Кремля

Путін запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Росії, але той відмовив очільнику Кремля

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін не прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна приїхати до РФ.

За даними ЗМІ, причиною його відмови став нібито новий спалах коронавірусу в Китаї.

Про це повідомляє японське видання Yomiuri із посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, під час телефонної розмови 15 червня Путін привітав китайського лідера із 69-річчям і запросив відвідати Російську Федерацію, однак Сі Цзіньпін відмовився.

Як йдеться у статті видання, перед з'їздом Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін намагається не робити різких кроків у політиці, зокрема у зовнішній. Його відмова Путіну може свідчить, що лідер КНР намагається уникнути подальшого поглиблення конфлікту зі США та Європою, які посилюють тиск на Росію економічними санкціями.

Нагадаємо, раніше голова Сі Цзіньпін заявив, що санкції проти країгни-агресорки Росії можуть "вдарити бумерангом".

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