Путін запровадив "рівень підвищеної готовності" у Центральному (Москва) та Південному федеральних округах

"Рівень підвищеної готовності" запроваджується у регіонах Центрального та Південного федеральних округів відповідно до того ж указу, що і "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також "середній рівень реагування" в анексованому Криму, Севастополі та шести регіонах РФ.
Очільник Кремля Володимир Путін запровадив "рівень підвищеної готовності" на територіях Центрального федерального округу (зокрема, це Москва) і Південного федерального округу.
Про це повідомили російські інформаційні агентства.
Рівень підвищеної готовності означає, що очільники регіонів цих округів зможуть:
- запроваджувати особливий режим роботи об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики;
- обмежувати рух транспортних засобів та здійснення їхнього огляду;
- посилювати охорону громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних і спеціальних об'єктів;
- вести контроль за роботою об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, використання їхньої роботи для потреб оборони.
Також очільники регіонів будуть:
- проводити заходи щодо територіальної та цивільної оборони;
- організовувати заходи щодо захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру;
- отримувати повноваження щодо реалізації заходів для задоволення потреб Збройних сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і потреб населення.
"Воєнний стан" Путіна: що це означає
Нагадаємо, 19 жовтня, під час засідання Радбезу Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях України. Це означає, що Росія тепер відкрито продовжить красти українське майно і вивозитиме його на свою територію, забиратиме у людей їхню власність і проводитиме повну мобілізацію на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
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