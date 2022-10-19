Путін запровадив "рівень підвищеної готовності" у Центральному (Москва) та Південному федеральних округах

"Рівень підвищеної готовності" запроваджується у регіонах Центрального та Південного федеральних округів відповідно до того ж указу, що і "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також "середній рівень реагування" в анексованому Криму, Севастополі та шести регіонах РФ.

Очільник Кремля Володимир Путін запровадив "рівень підвищеної готовності" на територіях Центрального федерального округу (зокрема, це Москва) і Південного федерального округу.

Про це повідомили російські інформаційні агентства.

Рівень підвищеної готовності означає, що очільники регіонів цих округів зможуть:

запроваджувати особливий режим роботи об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики;

обмежувати рух транспортних засобів та здійснення їхнього огляду;

посилювати охорону громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних і спеціальних об'єктів;

вести контроль за роботою об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, використання їхньої роботи для потреб оборони.

Також очільники регіонів будуть:

проводити заходи щодо територіальної та цивільної оборони;

організовувати заходи щодо захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру;

отримувати повноваження щодо реалізації заходів для задоволення потреб Збройних сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і потреб населення.

"Воєнний стан" Путіна: що це означає

Нагадаємо, 19 жовтня, під час засідання Радбезу Путін запровадив "воєнний стан" на тимчасово захоплених територіях України. Це означає, що Росія тепер відкрито продовжить красти українське майно і вивозитиме його на свою територію, забиратиме у людей їхню власність і проводитиме повну мобілізацію на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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