Путін запровадив "рівень підвищеної готовності" у Москві: що це означає

Російський диктатор Володимир Путін запровадив "рівень підвищеної готовності" на територіях Центрального федерального округу (включаючи Москву) та Південного федерального округу.

Про це йдеться в "указі" про запровадження "воєнного стану" на окупованих українських територіях, які Путін "приєднав" до РФ, текст документу публікують пропагандистські РосЗМІ.

"Висоопосадовці (виконавчі органи) вказаних суб'єктів Російської Федерації здійснюють повноваження ухвалювати рішення щодо певних заходів щодо територіальної оборони та цивільної оборони, заходів щодо захисту населення та території з надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, а також повноважень реалізувати заходи для задоволення потреб збройних сил Російської федерації, інших військ, військових формувань, органів та потреб населення", - сказано у документі.

Відповідно до "указу", голови регіонів цих двох округів зможуть:

Введити спеціальний спосіб роботи об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та комунікацій, енергетичних споруд.

Обмежувати рух транспортних засобів та впровадження їх перевірки.

Посилювати захист громадського порядку та забезпечити громадську безпеку, захист військових, важливих державних та спеціальних об'єктів.

Для контролю роботи об'єктів, які забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та комунікацій, роботи з друкарськими будинками, комп'ютерними центрами та автоматизованими системами, використання їх роботи для потреб захисту.

Окрім цього, посадовці будуть:

Запроваджувати заходи щодо територіальної оборони та цивільної оборони.

Організовувати заходи щодо захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Отримують владу, щоб реалізувати заходи для задоволення потреб збройних сил Російської федерації, інших військ, військових підрозділів, тіл та потреб населення.

"Перелік конкретних заходів визначається губернаторами з урахуванням поточної ситуації та виникнення ризиків у відповідному регіоні", - пишуть російські засоби масової пропаганди.

Реакція України на "указ" Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях

У середу, 19 жовтня, російський диктатор Володимир Путін запровадив "воєнний стан" на територіях квазіреспублік "ДНР" та "ЛНР" та частинах Херсонської та Запорізької областей. Крім того, у восьми регіонах запроваджується "середній рівень реагування". Це анексовані Крим та Севастополь, а також регіони, що межують в Україною - Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька, Курська та Ростовська області. "Указ" має запрацювати від опівночі 20 жовтня.

Представники української влади вважають це рішення ознакою агонії режиму Путіна. Втім, вони не виключають, що воно додасть проблем мешканцям окупованих територій. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав, що "введення "воєнного стану" варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

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