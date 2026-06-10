Путін запускає нову хвилю репресій: що загрожує росіянам, які критикують війну

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє арештовувати майно громадян РФ, що виїхали за межі країни-агресорки, за дії, нібито спрямовані «проти інтересів Російської Федерації».

Про це повідомляє The Moscow Times.

Документ уже опубліковано на офіційному порталі правової інформації, він набирає чинності від 1 вересня 2026 року.

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До переліку дій, які можуть трактуватися як такі правопорушення, віднесено, зокрема, «дискредитацію» російської армії, заклики до запровадження санкцій проти РФ, пропаганду «нацизму», поширення «екстремістських матеріалів», порушення порядку діяльності «іноземного агента», а також несплату штрафів за подібні дії.

Закон також дозволяє арештовувати майно та кошти на банківських рахунках без прив’язки до розміру штрафу.

Щоб забезпечити покарання російських емігрантів, які висловлюють свою незгоду з політикою Кремля, пропонується заарештовувати їхнє майно як забезпечувальний захід уже на стадії складання протоколу. Рішення про це має ухвалювати суд.

У пояснювальній записці зазначається, що закон спрямований на реагування на діяльність російських «релокантів», які нібито діють проти інтересів РФ, та на «припинення» закликів щодо територіальної цілісності й конституційного устрою країни.

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Нагадаємо, у Кремлі намагаються маніпулювати російськими медіа, вимагаючи «менше писати» про заборони, обмеження і штрафи. Водночас ЗМІ дозволено висвітлювати рішення російського уряду «щодо скасування заборон».

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