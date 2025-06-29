Путін засекречує економіку: що приховує Кремль під виглядом “державної безпеки”

Путін засекречує економіку. / © Getty Images

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який значно розширює перелік відомостей, що можуть бути класифіковані як державна таємниця. Нові обмеження торкнуться сфер зовнішньої політики, міжнародної торгівлі, економіки, науки та мобілізаційної підготовки, що дозволить Кремлю ще жорсткіше контролювати інформаційний простір на тлі затяжної війни проти України.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Документ оприлюднений на офіційному порталі російського уряду. Згідно з ним, будь-яке поширення подібної інформації без санкції влади може вважатися загрозою національній безпеці й каратися позбавленням волі до восьми років.

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За оцінкою російського аналітика Андрія Солдатова, новий указ — це “знищення експертизи російської економіки, заснованої на фактах і статистиці”. На його думку, засекречування інформації про мобілізацію є радше відповіддю на атаки українських дронів і стосується, зокрема, даних про бункери та підземні маршрути евакуації уряду, а не підготовки до нової хвилі призову.

Росія вже припинила публікувати значну частину офіційної статистики після початку повномасштабного вторгнення, включно з бюджетними витратами, рівнем видобутку нафти та навіть втратами на фронті. Будь-яка інформація про людські або матеріальні наслідки війни поступово витісняється з публічного простору.

Від початку вторгнення в Україну Кремль застосовує все жорсткіші механізми придушення інакомислення. Після запровадження закону про “фейки” проти армії до тривалих тюремних термінів засуджували журналістів, активістів і навіть тих, хто просто підтримував критичні публікації в соцмережах. Нові правила відкривають шлях до подальших репресій — тепер вже не лише за слова, а й за аналіз чи спроби зрозуміти, що відбувається в самій Росії.

Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що спроби країн Заходу “поховати” економіку держави-агресорки будуть невдалими. Він заявив, що Захід “скоро здохне”.

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