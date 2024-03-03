Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям: за кого вони себе видають і чим займаються — WSJ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року кремлівський режим під виглядом біженців заслав на Захід своїх агентів, які, ймовірно, займаються політично вмотивованими вбивствами.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.

У публікації стверджують, що президент РФ Володимир Путін навмисно тримав кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти до Європи, Центральної Азії та на Кавказ, щоб уникнути мобілізації.

“До них приєдналися агенти розвідки під прикриттям, замінивши тих, кого видворили", – йдеться у статті.

Видання з посиланням на власні джерела припускає, що саме російські агенти можуть стояти за резонансними вбивствами росіян-перебіжчиків, серед яких — убитий у середині лютого 2024 року в Іспанії льотчик Максим Кузьмінов, який торік перегнав до України російський вертоліт.

Ймовірно, російські шпигуни причетні й до інших загадкових смертей росіян, які сталися після повномасштабної російської війни проти України.

Російських бізнесменів знаходили повішеними в Лондоні і потонулими в Пуерто-Рико. Депутат Єдиної Росії впав з даху індійського готелю, а 46-річний заступник міністра науки РФ помер від незрозумілої хвороби під час перельоту з Куби.

Від 2022 року поліція Іспанії розслідує смерть колишнього топменеджера компанії "Новатек" Сергія Протосеня, якого знайшли мертвим разом з дружиною та дочкою.

Загалом у переліку дивних смертей росіян за кордоном — понад півсотні прізвищ. Щоправда, належних доказів, що за цими подіями стоїть Кремль, поки що не знайшли.

Нагадаємо, іспанська поліція підтвердила американській газеті The New York Times, що пілота Мі-8 Максима Кузьмінова вбили у прибережному місті Ла-Віла-Джойоза. Згодом місцеве видання VilaWeb надало інформацію про ймовірну причетність до ліквідації свого співвітчизника російських спецслужб.

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