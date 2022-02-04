Путін "заснув" на відкритті Олімпійських ігор у Пекіні, коли вийшли українські спортсмени (відео)

Путін "заснув" на відкритті Олімпійських ігор у Пекіні, коли вийшли українські спортсмени (відео)

У виданні зазначають, що Путін сидів у VIP-ложі без маски на обличчі навіть попри суворі правила китайського уряду.

Президент Росії Володимир Путін вдав, що спить саме під час того, як українська команда спортсменів крокувала стадіоном на урочистій церемонії відкриття XXIV Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це пише видання Daily Mail.

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На відео, опублікованому в Мережі, видно, що президент країни-агресорки сидить із заплющеними очима і стисненими долонями саме в той момент, коли на центр стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні виходить українська олімпійська збірна.

У виданні зазначають, що Путін сидів у VIP-ложі без маски на обличчі навіть попри суворі правила китайського уряду. Daily Mail наголошує, що навіть Сі Цзіньпінь, президент країни, яка проводить цьогоріч Олімпійські ігри, протягом усієї церемонії сидів у масці.

Як повідомляється, Путін став одним з небагатьох іноземних гостей, які відвідують Олімпіаду в Китаї. Присутні, зокрема, також президенти Таджикистану, Єгипту й Казахстану.

Слід зазначити, що лідери західних країн оголосили бойкот Олімпіади через утиски китайського уряду щодо етнічної групи уйґурів.

“The big question - will Putin invade Ukraine during the Olympics?” as Ukraine athletes walk out and Putin (wakes up) and watches. pic.twitter.com/GthdUQUiGO — Julie Stewart-Binks (@JSB_TV) February 4, 2022

Нагадаємо, перед початком церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор, президент Росії зустрівся з очільником Китаю. Після того у КНР заявили, що підтримують висунуті Росією вимоги щодо "гарантій безпеки". Крім того, Пекін та Москва спільно виступили проти подальшого розширення НАТО.

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