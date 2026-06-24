Путін затягує Лукашенка у відкриту війну: в ISW попередили про небезпечний договір

Путін та Лукашенко / © Associated Press

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Кремль може спробувати застосувати договір про колективну безпеку Союзної держави країн ОДКБ, щоб втягнути Білорусь у війну проти України.

Про йдеться в Інституті вивчення війни (ISW).

Росія потребує людських та навчальних ресурсів Білорусі. Аналітики ISW раніше прогнозували, що Кремль може спробувати використати населення Білорусі як базу для набору персоналу, щоб компенсувати системний дефіцит солдатів на фронті.

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Який план готує Путін для залучення Білорусі у війну

Для цього Кремль може спробувати завербувати громадян Білорусі до російської армії, зокрема з огляду на те, що білоруси та росіяни мають єдиний статус громадянства згідно з Договором про Союзну державу та, теоретично, рівні права згідно з законодавством Союзної держави.

«Кремль може стверджувати, що білоруси, таким чином, також мають однакові громадянські обов’язки та відповідальність згідно з законодавством Союзної держави. Російські чиновники можуть одного дня наполягати на тому, щоб білоруські піддані де-факто анексованої Білорусі служили в російських збройних силах або у контрольованих Росією військових формуваннях Союзної держави згідно з єдиним законодавством Союзної держави», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними американських аналітиків, Кремль проводить кампанію так званої «когнітивної війни». Вона полягає у тому, щоб Росія могла представити потенційні українські удари по законних білоруських цілях як ескалацію української війни проти Білорусі та Союзної держави.

Зауважимо, що Договір про колективну безпеку та ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) — це військово-політичний блок, створений Росією на пострадянському просторі. Він працює за принципом колективної оборони, подібним до НАТО, за якого напад на одну державу-члена розцінюється як напад на всіх.

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Загроза нападу Білорусі — останні новини

За інформацією західних ЗМІ, Путін намагається втягнути Білорусь у війну, щоб відкрити другий фронт. В WSJ вважають, що Кремль активізував тиск на Мінськ від початку цього року. У Кремлі розглядають можливість використання території Білорусі для гібридних операцій поблизу кордонів НАТО.

Також днями білоруська опозиція передала Україні документ, який свідчить, що Лукашенко перетворює Білорусь у військовий плацдарм. У доповіді йдеться про розгортання військ, накопичення ресурсів, модернізацію інфраструктури та посилення інтеграції з армією РФ.

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