Президент РФ Володимир Путін

У законі про бюджет Російської Федерації, який підписав президент Володимир Путін, передбачено рекордні витрати на армію та закупівлю зброї.

Про це повідомляє The Moscow Times.

На ці цілі Кремль планує витратити 12,93 трлн рублів ($166 млрд) — майже 30% бюджету, що є рекордною часткою витрат з часів Радянського Союзу.

Ще 3,91 трлн рублів закладено на статтю «національна безпека», з якої фінансується МВС, Росгвардія, спецслужби та системи федеральна система виконання покарань.

Таким чином на армію та силовиків буде витрачено 38% бюджету. Порівняно з довоєнним 2021 роком (24%) частка силових витрат збільшилася у 1,6 раза

Частка соціальних витрат скарбниці скоротиться до 25,1% (до війни — 38,1%), а частка витрат на підтримку національної економіки — до 10,9% (до війни 17,6%). Обидва показники стануть найнижчими за 20 років.

Оскільки нафтогазові доходи держави-агресорки впали на 20% цього року, нові податки — 2,9 трлн рублів — Кремль має намір «вичавити» з несировинного сектора економіки.

Від 2026 року в Росії вдруге за 7 років підвищується ставка ПДВ (до 22%), а також стартує радикальна податкова реформа для малого бізнесу, в результаті якої сотні тисяч підприємців втратять можливість працювати за спрощеною системою оподаткування.

Від вересня 2026 року буде запущено «технологічний збір» — фактично податок на техніку та електроніку, що продається в російських магазинах.

Щоб звести кінці з кінцями в бюджеті, влада пустить «під ніж» низку ключових соціальних програм.

Нагадаємо, нещодавно російський економіст у коментарі пропагандистському радіо заявив, що у Кремлі приховують катастрофічний стан економіки, яка опинилася за півкроку від рецесії — економічного спаду, що пов’язаний із падінням внутрішнього валового продукту.