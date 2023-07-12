"Путін завершує "СВО" та виводить війська": українські кібервійська запустили екстрене "звернення" до росіян

На "Авторадіо Курск 106.7" в Тьоткіно Курської області в екстреному випуску новин вийшло "звернення" від українських кіберпартизан, в якому йшлося про припинення так званої "СВО", іншими словами війни, та виведення російських військ із України.

Відео поширюють в соціальних мережах.

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"Ми перериваємо наш ефір через термінове звернення. Сьогодні (12 липня - ред.) президент РФ Володимир Путін підписав указ про припинення "СВО" на території України, вивидення російських військ із зони проведення "СВО", а також створення демілітаризованої зони у прикордонних із Україною областях РФ", - сказано у повідомленні.

Кіберпартизани максимально реалістично відтворили "звернення" Путіна, посилаючись на слова прессекретаря президента-диктатора РФ Дмитро Пєскова.

"Також, за словами Пєскова, сьогодні в 22:00 по московському часу відбудеться екстрене звернення президента до народу РФ. Подробиці слухайте в нашому наступному випуску новин", - так завершолося "звернення" до росіян.

"Путін припиняє "СВО": українські кіберпартизани по радіо запустили термінове "звернення" до росіян

Нагадаємо, наприкінці червня у російському Курську прогриміли вибухи. Про це повідомили очевидці у місцевих соціальних мережах. Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив про атаку на місто і що нібито російські військові збили вороже БПЛА.

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