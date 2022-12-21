Путін цинічно заговорив про гарантії "безпечного життя" для українців на тимчасово захоплених територіях

Російський терорист також заявляє про відсутність будь-яких проблем "щодо фінансування у ЗС РФ".

Російський диктатор Володимир Путін гарантує, що нібито на усій території РФ, а також на незаконно окупованих українських, створять "безпечне життя".

Про це він сказав під час виступу на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ у середу, 21 грудня, пишуть кремлівські пропагандистські ЗМІ.

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"На всіх територіях РФ буде забезпечено безпечне життя наших громадян, у тому числі й нових", - заявив "фюрер".

Також російський терорист заявляє про відсутність будь-яких проблем щодо фінансування у ЗС РФ, попри низку фактів про бунти окупантів через невиплату обіцяних коштів.

Нагадаємо, 21 грудян Володимир Путін проводить розширене засідання колегії Міністерства оборони Росії. На ньому звітує про результати війни міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Загалом у засіданні бере участь військове керівництво Збройних сил РФ. Головні теми - підсумки так званої "спецоперації" в Україні та майбутні завдання війни.

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