Путін заявив про готовність постачати газ через Україну, але висунув свої умови

Газовий контракт завершується 2024 року.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що після завершення контракту Росія готова постачати газ через Україну, однак в Кремлі висунули умови.
Таку заяву він зробив під час перемовин з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у вівторок, 15 лютого.
"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується чинний контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - зазначив Путін.
Нагадаємо, у вересні 2021 року віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія готова збільшити постачання газу до Європи, але лише на умовах довготермінових контрактів.
Зазначимо, 15 лютого з візитом у Москві перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Головна тема розмови - загроза вторгнення Росії в Україну.
Напередодні німецький канцлер мав переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Головні тези брифінгу Зеленського та Шольца - за посиланням.
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