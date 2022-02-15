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Путін заявив про готовність постачати газ через Україну, але висунув свої умови

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Путін заявив про готовність постачати газ через Україну, але висунув свої умови

Фото: Адміністрація президента РФ

Газовий контракт завершується 2024 року.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що після завершення контракту Росія готова постачати газ через Україну, однак в Кремлі висунули умови.

Таку заяву він зробив під час перемовин з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у вівторок, 15 лютого. 

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується чинний контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. А сама газотранспортна система України буде перебувати в справному технічному стані", - зазначив Путін.

Нагадаємо, у вересні 2021 року віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія готова збільшити постачання газу до Європи, але лише на умовах довготермінових контрактів.

Зазначимо, 15 лютого з візитом у Москві перебуває канцлер Німеччини Олаф Шольц, він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. Головна тема розмови - загроза вторгнення Росії в Україну.

Напередодні німецький канцлер мав переговори з українським президентом Володимиром Зеленським. Головні тези брифінгу Зеленського та Шольца - за посиланням. 

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