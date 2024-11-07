Путін заявив про “небезпечну межу” і складні наступні 20 років

У своєму виступі президент РФ заявив, що зараз настає “момент істини”, а колишній устрій світу “безповоротно пішов”.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вкотре розповів своїм громадянам про “агресивний Захід”, який нібито змусив Росію розв’язати війну в Україні, але при цьому наголосив, що світ підійшов до “небезпечної межі” та пообіцяв складні 20 років у майбутньому.

Про це господар Кремля говорив на засіданні дискусійного клубу “Валдай”.

У своєму виступі Путін вирішив налякати росіян тим, що Захід може застосувати ядерну зброю, заявивши, що він цього “не виключає”. При цьому президент держави-агресорки нагадав і про російський арсенал ядерних ракет.

“Ми підійшли до небезпечної межі. Заклики Заходу завдати стратегічної поразки Росії — країні, яка має найбільший арсенал ядерної зброї, — демонструють позамежний авантюризм західних політиків”, - сказав він.

Про війну із Заходом

Володимир Путін вкотре нагадав росіянам, що їхня країна нібито веде війну із колективним Заходом, який намагається встановити власну гегемонію всупереч бажанню “світової більшості”.

"Деякі західні еліти, здається, готові піти на все, щоб не допустити появи нової міжнародної системи, що відповідає інтересам світової більшості... Про жодну гегемонію в новому міжнародному середовищі не може бути мови", - просторікував він.

Не забув господар Кремля згадати про “агресивний блок НАТО”, який, за його словами, спаяний “жорсткими ідеологічними догмами і кліше” і, “не припиняючи експансію на схід Європи, зараз намагається поширити свої підходи і на інші простори світу".

При цьому Путін цинічно заявив про “миролюбний” характер російської влади, яка “ніколи не виступала і не є ініціатором застосування сили”. Водночас він пригрозив зупинити “тих, хто рветься до світового панування".

“2008 рік. Ухвалили рішення у Бухаресті про те, щоб відчинити двері для України та Грузії до НАТО. З якого переляку? Які тоді були складнощі у світових справах? <...> У чому проблема, навіщо треба було це робити, створювати умови для конфлікту?” — так описав господар Кремля стартову точку конфлікту із Заходом.

При цьому Путін додав, що “тиснути на Росію марно, а домовлятися вона завжди готова”.

Марення про майбутнє

У своєму виступі президент РФ заявив, що зараз настає “момент істини”, а колишній устрій світу “безповоротно пішов”.

“На наших очах формується зовсім новий світовий устрій, не схожий на те, що ми знаємо з минулого. Колишнє влаштування світу безповоротно йде, можна сказати, вже пішло, а за формування нового розгортається серйозна, непримиренна боротьба”, - сказав кремлівський диктатор.

При цьому Путін наполягає на тому, що Росія “потрібна світу”, і цього не змінять жодні рішення “вашингтонських та брюссельських начальників”.

“Світ переживає не конфлікт усіх з усіма, а конфлікт між переважною частиною населення планети, яка хоче жити та розвиватися у взаємопов'язаному світі, та світовою меншістю, яка стурбована лише збереженням свого домінування”, - висловив своє бачення світової політики господар Кремля.

При цьому Путін переконував, що Росія “не сприймає західну цивілізацію як ворога, не ставить питання - ми або вони”.

“У багатополярному світі, що формується, не повинно бути країн і народів, що програли, ніхто не повинен відчувати себе ущемленим і приниженим”, - заявив він.

Також господар Кремля спрогнозував, що наступні 20 років будуть не менш, а більш складними.

Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков не виключив можливості спілкування глави РФ Путіна з Дональдом Трампом до інавгурації новообраного президента США.

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