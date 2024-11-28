Путін заявив про спроби Заходу відновити діалог з Росією 

За словами Путіна, Росія продовжує підтримувати зв’язки з державами, з якими має “дуже складні відносини”.
Російський президент Володимир Путін заявив, що кілька західних лідерів виявили бажання поновити контакти з Росією для обговорення ситуації в Україні та європейських питань.
Як повідомляє ТАСС, Путін зазначив, що Росія продовжує підтримувати зв’язки з державами, з якими має “дуже складні відносини”. При цьому конкретні країни він не назвав.
"У мене не було прямих контактів з керівниками цих країн, але я знаю, що деякі з них виявляють бажання відновити ці контакти та обговорити поточні проблеми, пов'язані з проблемами в Україні та у загальноєвропейському контексті", – сказав Путін.
Зокрема, російський президент нагадав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц першим вийшов на зв’язок. Їхня телефонна розмова тривала майже годину. За словами Путіна, основною темою бесіди були події в Україні, однак кожна сторона "залишилася при своїй думці".
"Нічого несподіваного тут не було. Ми досить давно отримували сигнали про бажання канцлера переговорити телефоном. Як ви знаєте, ми завжди відкриті для таких контактів. Якщо у когось є бажання – будь ласка", – заявив російський президент.
Наприкінці Путін додав, що діалог "можливий у майбутньому".
Нагадаємо, Путін з Щольцом провели телефонну розмову 15 листопада. Пізніше канцлер Німеччини розповів, що закликав президента РФ припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення підтримки Києва. А ще Шольц назвав цю розмову неприємною.
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