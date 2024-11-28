Путін заявив про спроби Заходу відновити діалог з Росією 

Російський президент Володимир Путін заявив, що кілька західних лідерів виявили бажання поновити контакти з Росією для обговорення ситуації в Україні та європейських питань.

Як повідомляє ТАСС, Путін зазначив, що Росія продовжує підтримувати зв’язки з державами, з якими має “дуже складні відносини”. При цьому конкретні країни він не назвав.

"У мене не було прямих контактів з керівниками цих країн, але я знаю, що деякі з них виявляють бажання відновити ці контакти та обговорити поточні проблеми, пов'язані з проблемами в Україні та у загальноєвропейському контексті", – сказав Путін.

Зокрема, російський президент нагадав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц першим вийшов на зв’язок. Їхня телефонна розмова тривала майже годину. За словами Путіна, основною темою бесіди були події в Україні, однак кожна сторона "залишилася при своїй думці".

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"Нічого несподіваного тут не було. Ми досить давно отримували сигнали про бажання канцлера переговорити телефоном. Як ви знаєте, ми завжди відкриті для таких контактів. Якщо у когось є бажання – будь ласка", – заявив російський президент.

Наприкінці Путін додав, що діалог "можливий у майбутньому".

Нагадаємо, Путін з Щольцом провели телефонну розмову 15 листопада. Пізніше канцлер Німеччини розповів, що закликав президента РФ припинити війну, вивести війська з України та не сподіватися на зменшення підтримки Києва. А ще Шольц назвав цю розмову неприємною.