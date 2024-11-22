Путін заявив про удар новою ракетою з того ж бункера, де оголошував повномасштабну війну (фото)

Російський президент останнім часом був відсутній на робочому місці в Кремлі.

Президент Російської Федерації Володимир Путін записав звернення щодо удару по Україні новою балістичною ракетою з кабінету, який за інтер'єром ідентичний тому, з якого він оголошував про початок повномасштабної війни в лютому 2022 року.

На це звернув увагу автор Telegram-каналу “ВЧК-ОГПУ”, опублікувавши відповідні фото.

Володимир Путін у лютому 2022 року

Володимир Путін у листопаді 2024 року

У якому бункері розташований цей кабінет невідомо.

Однак, як зазначає “ВЧК-ОГПУ”, Путін останнім часом був відсутній на робочому місці в Кремлі і всі доповіді приймав виключно через дзвінки спецзв'язку.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що 21 листопада для удару по Дніпру було застосовано балістичну ракету середньої дальності "Орешник". При цьому президент держави-агресорки назвав удар по українському місту "успішним випробуванням".

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