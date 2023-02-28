Путін заявив, що ФСБівці воюють в Україні і зазнають втрат

Президент РФ навіть висловив подяку так званому керівництву і всім співробітникам ФСБ.

Очільник Кремля Володимир Путін під час своєї промови на колегії ФСБ розповів, що підрозділи цієї спецслужби брали "пряму участь" у війні проти України, і зазначив, що в їхніх лавах є втрати.

Про це йдеться у пропагандистських росЗМІ.

"У лавах спецслужби є втрати під час спецоперації (повномасштабна війна Росії проти України – ред.)".

Також Путін висловив подяку так званому керівництву і всім співробітникам ФСБ, "особливо тим, хто діяв на передньому краї, на звільнених територіях, у прифронтовій зоні та в тилу противника".

Як зазначали раніше, очільник Кремля закликав представників ФСБ посилити контроль за кордоном РФ і України. Путін наказав "поставити заслін на шляху диверсійних груп, припиняти спроби незаконного провезення на територію Росії зброї та боєприпасів".

Також посол України в Японії спрогнозував, чи постачатиме Пекін Москві зброю. За словами Сергія Корсунського, Путін перетворює Росію на молодшого брата.

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