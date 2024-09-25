Путін заявив, що може застосувати ядерну зброю "для захисту Білорусі"

Він запевнив, що із Лукашенком "ці питання узгоджені".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва може застосувати ядерну зброю "у разі агресії проти Росії та Білорусі".

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки РФ з питань ядерного стримування, яке вперше було показано публічно.

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"Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у разі агресії проти Росії та Білорусі як учасника Союзної держави, — сказав диктатор Путін.

Він запевнив, що із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком "ці питання узгоджені".

"У тому числі, якщо противник, використовуючи звичайну зброю, створює критичну загрозу нашому суверенітету", — додав Путін.

Раніше журналісти підрахували, який реальний ядерний арсенал Росії.

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